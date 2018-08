John Cena muestra su impactante cambio de apariencia 😱 - Emisoras Unidas

El 16 veces campeón del mundo no ha peleado desde su victoria más grande en Royal Rumble sobre Triple H en Arabia Saudita en abril.

Pero la superestrella de 41 años se ve más en forma que nunca, y ha provocado un nuevo movimiento para los fanáticos en las redes sociales desde el centro de entrenamiento de Stie Team de Jackie Chan en Shanghai.

The time and place you want to be on Saturday, October 6th?#WWESSD LIVE from Melbourne, Australia @MCG#PrepareForThe6thMove@WWENetwork pic.twitter.com/BLG1NadEAK

— John Cena (@JohnCena) August 23, 2018