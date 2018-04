John Cena responde luego de que su expareja cancelara su boda - Emisoras Unidas

Su exprometida anunció su división en su sitio web ayer, solo tres semanas antes de que spensaban casarse en México el 5 de mayo.

Y después de los informes de que ella canceló porque no quería una “boda de lástima”, el luchador John respondió con un tweet misterioso sobre echarle la culpa a los demás.

“A veces debemos desnudar la carga de la vergüenza y el juicio para proteger y dar a los que amamos. #RiseAboveHate”, tuiteó.

Sometimes we must bare the burden of shame and judgement to protect and give to the ones we love. #RiseAboveHate

— John Cena (@JohnCena) April 17, 2018