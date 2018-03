Jordán Rodas: “Soy católico, apostólico y guatemalteco, y no mezclo la religión con la política” - Emisoras Unidas

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, fue citado por el Congreso para el martes 20 de enero, por supuestamente haber participado en una actividad feminista en la Plaza de la Constitución la semana pasada.

El magistrado de conciencia ha aclarado por diversos medios que fue una “coincidencia desafortunada” su presencia en el lugar cuando se llevaban a cabo diversas actividades.

El programa A Primera Hora se comunicó por la vía telefónica con Rodas, quien se refirió al llamado del Legislativo.

Asociación presenta denuncia contra el ombudsman por haber "vulnerado" a Iglesia Católica.https://t.co/sSnDrOIqVR pic.twitter.com/R5Nd2DSUho — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 14, 2018

¿Cuán consciente estaba de los consecuencias de haber participado en la actividad feministra denominada “procesión de la poderosa vulva”?

Yo, en ningún momento sabía de esa procesión, denominada de esa forma. Mi presencia fue única y exclusivamente para manifestar mi solidaridad con los familiares de las niñas del Hogar Seguro, que murieron el año pasado.

Los congresistas reclaman que usted no trabaje en función de la salud, la educación, la migración o el sistema penitenciario…

Aprovechando la oportunidad, aclaro que el rol del PDH en ningún momento es sustituir a las instituciones. El 14 de enero cuando el diputado Luis Hernández Azmitia se acercó a mí en el Congreso, lo primero que me manifestó fue su malestar por el amparo que presenté por el caso del ‘non grato’ presidencial contra el Comisionado. Eso es lo que él debe aclarar públicamente.

¿Asistirá al pleno?

Yo estaré en el Congreso, con diputados serios. En el tema del sistema penitenciario, los diputados Oliverio García Rodas y Manuel Conde Orellana felicitaron la labor que está desarrollando la PDH.

En el de Migración, la ministra responsable estuvo en el Congreso la semana pasada, por qué no la cuestionaron sobre el asunto, en lugar de increparla por ese tema, la protegieron.

Hay división entre diputados por cita del Pleno al procurador Jordán Rodas.https://t.co/kXMnYTqfeF pic.twitter.com/ACr3RsL9LD — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 14, 2018

Dicen que usted aprovecha cualquier micrófono…

Que esté tranquilo (el diputado Hernández Azmitia). Él tal vez tiene su deseo de seguir haciendo política, yo no. Tengo un mandato de cinco para trabajar. Yo respeto su forma de pensar y de defender oficiosamente al Presidente.

Yo no me niego, los medios saben que estoy permanente abierto. Nunca me niego, soy transparente. Hago política en materia de DDHH, los difundo y lo seguiré haciendo.

Hay varios grupos pidiendo su renuncia

Merecen mi respeto, pero hay que determinar la legitimidad de firmas. Los ciudadanos de Totonicapán reunieron más de 40 mil firmas el año pasado para que se fueran 4 diputados… no paso nada.

¿Se identificó usted con la actividad feminista?

Soy católico, apostólico y guatemalteco, y no mezclo la religión con la política. Creo que hay que poner un alto a esta controversia, si no, vamos a caer en otra santa inquisición.

Debemos respetar todas las religiones, cada quien que la profese. No voy a estar en un desayuno religioso diciendo que yo soy procurador.

En Plaza de la Constitución recolectan firmas en contra del magistrado de conciencia. Más detalles ► https://t.co/xs2rrl3jUH pic.twitter.com/Uy0vGzKke3 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 14, 2018

