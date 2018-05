Jorge Vega es calificado como Gimnasta de clase mundial - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega fue nombrado “Gimnasta de Clase Mundial” por la Federación Internacional de Gimnasia, según el propio atleta quien lo hizo publico en sus redes sociales.

“Finalmente he sido nombrado “Gimnasta de Clase Mundial. Una meta que me propuse hace años y gracias a la final en salto al potro que logré en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Montreal, Canadá 2017 he logrado cumplir! Gracias Guatemala”, decía el mensaje que publicó y de inmediato causó efecto en sus seguidores.

Finalmente he sido nombrado: “GIMNASTA DE CLASE MUNDIAL” Una meta que me propuse hace años y gracias a la final en salto al potro que logre en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Montreal, Canada 2017 he logrado cumplir!! Gracias GIATEMALA!!!!!!!!!! pic.twitter.com/XPgrQeKa3T — Jorge Vega López (@JorgeVegaGym) 30 de mayo de 2018

Algunos de sus logros:

Salto

Plata Copa del Mundo Hungría 2017

Bronce Campeonato Panamaricano Perú 2017

Oro Campeonato Panamaricano Bolivia 2016

Bronce Copa del Mundo Hungría 2016

Suelo

Oro Copa del Mundo Francia 2017

Oro Copa del Mundo Hungría 2016

Oro Juegos Panamericanos Canadá 2015

Oro Juegos CA & del Caribe México 2014

Oro Juegos Centroamericanos Costa Rica 2013