Joven habla sobre los "beneficios" de tener su "Sugar Daddy" - Emisoras Unidas

Simone Toon confesó en una entrevista que su vida de lujos la vive gracias a su “Sugar Daddy”. Él paga su apartamento en Londres y sustenta su vida llena de lujos.

La joven de 25 años es conocida en Instagram debido a su belleza y a la vida de lujos que posee. Simone comentó que hombres millonarios que en su mayoría sobrepasan los 60 años buscan mujeres jóvenes para “recibir satisfacciones de toda índole a cambio de dinero”.

“Gracias a ello tengo una vida llena de lujos, un apartamento en Londres, ropa de diseñadores, me hecho algunas cirugías. Nunca podría imaginar estar con alguien que no sea rico y que no pagaría por mi estilo de vida. Lo intenté y simplemente no funcionó”, comentó Toon.