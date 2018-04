Juan Carlos Monzón confiesa quienes le informaron de su captura - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En su cuarto día de declaración de anticipo de prueba en el caso Cooptación del Estado el colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, detalló quienes le informaron sobre la orden de captura en su contra y como fue su salida de Corea.

Al ser consultado por el Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de cómo se enteró de la orden de captura en su contra, Monzón dijo “la edecán de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de apellido Sosa, que acompañaba a la exvicepresidenta, en ese entonces tenía grado de teniente se le acercó a Baldetti previo al acto de graduación, le dijo que el señor Presidente la estaba llamando, después de eso regresó con la cara cambiada”.

Asimismo dio detalles de cómo logró salir de Corea posteriormente a confirmarse la orden de captura en su contra. “En la noche cuando se había confirmado que si había orden de captura, subí a su habitación (de la exvicepresidenta) con Daniela Beltranena, ahí fue donde me dieron el pasaporte y me dieron dinero, acumulé US$6 mil dólares. Daniela me consiguió los vuelos para salir de España” manifestó.

Según Monzón luego de la orden de captura en su contra: “En la noche que coordinamos todo lo de Corea, en un chat con la exvicepresidenta me pregunta qué quién iba a ser mi abogado, yo le dije que se comunicara con el licenciado Francisco García Gudiel, “El Gato” me dijo, si es él, dos días después en la misma conversación, el día sábado, yo le digo, que la audiencia era el lunes y que ya han hablado con “La Cristi”, la jueza, y que nos darán una fianza de Q200 mil”.

En su declaración el colaborador eficaz informó que “La Cristi” era el exdiputado Edgar Cristiani.

Con información del periodista Alexander Valdéz