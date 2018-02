Juan Carlos Monzón denuncia atentado contra su familia - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, reveló que su familia fue víctima de un atentado en el país que se encuentran. Monzón dijo que individuos ingresaron a la residencia y se llevaron una maleta que contenía documentos personales.

Asimismo, afirmó que han sido dos los atentados que se han ejecutado contra su familia y que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ya está enterada de lo ocurrido.

Monzón revelo que tiene varios enemigos y que no solamente son los implicados en casos de corrupción en el país sino también en el extranjero como es el caso de la familia de José Pérez Maura, que según el colaborador eficaz es una familia poderosa.

Careo con Pérez Molina

Al ser consultado si esta dispuesto a un careo con el expresidente Otto Pérez Molina, Monzón dijo “por supuesto si me lo ponen enfrente cara a cara, no creo que se atreva a darme la cara porque saldrá perdiendo; créame no será tan fácil, estoy seguro que lo haría con él y con cualquiera no pondría en riesgo mi acuerdo de colaborador eficaz”.

Además manifestó que esta dispuesto a declarar. “Yo estoy dispuesto a declarar, claro que lo haré y creo que muchos se van a ir de espaldas”.

Supuestos atentados

El colaborador eficaz indicó que con el cambio en el Ministerio de Gobernación se corre más riesgo de que sufra un atentado. “Ahorita se corre más riesgo porque muchos no quieren, esto se da por el cambio de la cúpula de Gobernación porque muy pocos saben dónde estoy, pero le puedo asegurar que ningún preso que esté en Mariscal Zavala o Matamoros quisiera estar en las condiciones en las que estoy, yo no miro la luz del sol, no tengo visita, estoy en una extrema seguridad, no estoy en ninguna carcel VIP” aseguró Monzón.

Con información del periodista Alexander Valdéz