Juan Carlos Monzón revela más detalles de corrupción de Pérez Molina y Baldetti - Emisoras Unidas

En la audiencia de anticipo de prueba el colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, continúa revelando detalles de la corrupción del exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Por tercer día consecutivo Monzón realiza su declaración frente al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

Durante su declaración Monzón dijo que la primera vez que Pérez Molina le pidió hacerse cargo de un proyecto fue en el 2014. “Por primera vez en 2014 Otto Pérez me pidió que me hiciera cargo de un proyecto de control migratorio este por Q109 millones de dólares, era por cinco años, de este recibí una parte de comisión” dijo.

“En el FONADES yo tenía plazas que incluía a pilotos, se usaban esas plazas para pagar sueldos de empresas de Baldetti” mencionó Monzón.

En su declaración dijo que para comprar Siglo 21, le tenían un seudónimo con Baldetti, “está en los cuadros que Baldetti me mandaba por correos y el seudónimo me dice que es 22. Fue una estafa la que le hicieron a Baldetti, no le dijeron que le daban una empresa (SIGLO 21) con deudas”.

Monzón recordó como había presentado a Estuardo González Álvarez alias “Eco” a Baldetti. “Yo conocía a la vicepresidenta y sabía que le había atinado en presentarle a Estuardo González, hasta me dijo que buena presentación tiene, contratalo”.

#EUCooptaciónDelEstado | Esto dice el jefe de la Feci sobre las declaraciones de Juan Carlos Monzón.https://t.co/6Y3YAbszGK pic.twitter.com/Sdiy78hwWm — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 3, 2018

Compra de bodega y hotel

En su declaración de anticipo de prueba el colaborador eficaz mencionó como se realizó la compra de una bodega al diputado de Todos, Christian Boussinott. “Compramos una bodega en zona 13 al diputado Cristian Boussinott, costó Q4 millones y le enviamos en Q2 millones efectivo, pero se giró un cheque por Q150 mil ”.

Además dio a conocer la forma en que se compro el hotel “Mansión de la Luz” en Antigua Guatemala. “Compramos de un hotel por recomendación de Julio Aldana, el hotel estaba ubicado en el ingreso a La Antigua Guatemala conocido como “Mansión de la Luz”; el pago inicial lo hice por $250 mil dólares, la primera parte se pago a tres empresas, luego aparecieron los dueños que llegaban a la Vicepresidencia, hubo problemas para pagarle a esos señores” dijo.

Asimismo indicó que fue por consejos del banquero Julio Aldana que el binomio presidencial mencionaban que estaban endeudados. “Julio Aldana me dice: Yo lo que necesito que a ella la cuiden, para cuidarse Roxana y Otto deben tener deudas, hacer creer que están endeudados”.

Con información del periodista Alexander Valdéz