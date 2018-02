Justin Timberlake rindió homenaje a Prince en el medio tiempo del Super Bowl Lii - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El show del medio tiempo del Super Bowl Lll, que se disputa en Minneapolis, sirvió como un gigantesco homenaje a la gran figura de la ciudad.

Justin Timberlake quiso rendir un sentido homenaje a la gran figura del pop y el soul.

Prince era de Minneapolis, ciudad donde se disputa la final de la NFL y era un gran fan del deporte, siendo uno de los seguidores más conocidos de los Minnesota Vikings.

Timberlake usó un truco escenográfico representando en una gran cortina a Prince y cantando con él, a dúo, el clásico Until the end of time.