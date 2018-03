Kate del Castillo tiene problemas de dinero - Emisoras Unidas

El padre de la famosa actriz reveló los detalles sobre la crisis económica que enfrenta su hija.

Según comentó, Kate del Castillo tiene problemas de dinero luego de que se le vinculara con el narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Todavía estamos pagando cosas de ella. Sí. Ella no ganó dinero en dos años, y ahora la pobre tiene que ganar dinero, debe entre abogados y varias cosas”, confesó el padre de Kate.

Asimismo, el padre de la actriz mencionó lo largo que ha sido el proceso para Kate solucionar su vinculación con “El Chapo”.

“Es que primero era un año, luego ya se pasó otro, otro año. Y uno cree que ya pagó, y no, viene otro año, y otro y otro y no terminan. Son intereses, cosas que luego no salen bien y ni modo”.