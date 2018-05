Kate Winslet insta a mujeres a "taparse" en la alfombra roja - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La ganadora del Oscar Kate Winslet es considerada como una de las mujeres más elegantes de Hollywood, nunca deja de mostrar su glamour de la vieja escuela sobre la alfombra roja.

Ahora, la mujer de 42 años, admite que le preocupa que las mujeres revelen “demasiada carne” en un intento por llamar la atención.

“Me resulta algo incómodo ver a mujeres que claramente se presentan a sí mismas de una manera diseñada para que la gente las mire, pero no por las razones correctas”, advierte Winslet.

“Cuando entro en una habitación, espero tener conversaciones interesantes con la gente; No estoy interesado en si las personas me miran o no. De hecho, todo lo contrario”, agregó.

La madre de tres hijos de Berkshire, que saltó a la fama en Titanic con Leonardo DiCaprio en 1997, admite que su actitud hacia las opciones de vestuario está en gran medida influenciada por su difunta madre, Sally, quien murió de cáncer de hígado el año pasado.