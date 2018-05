Kelly Clarkson baja de peso y alardea su figura - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Ella se está preparando para recibir los Premios de Música Billboard del domingo.

Kelly Clarkson hizo alarde de su nueva figura luego de perder peso cuando acudió a un evento promocional en Los Angeles el jueves.

La belleza de 36 años ha estado trabajando en su condición física, ya que apareció con libras de menos meciendo una falda de cuero negra durante su paso en la alfombra roja.

Dispuesta a impresionar, la cantante Since U Been Gone se veía sensacional en la blusa blanca y negra que estaba metida justo antes de llegar a su cintura.

Utilizando un par de medias negras caminó con peculiares tacones de lunares para combinar con su blusa.

La oriunda de Texas, que saltó a la fama como la primera ganadora de American Idol, ha coleccionado tres premios Grammy en su ilustre carrera en los últimos 12 años.