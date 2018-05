Kendall Jenner deja confundidos a seguidores con inusual apariencia - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kendall Jenner sorprendió a los fanáticos cuando subió una fotografía de sí misma recostada en una bata blanca.

La estrella de reality show de 22 años mostró sus hombros mientras estaba sentada con las piernas cruzadas.

Con el cabello recogido, salvo por dos mechones que le rodeaban la cara, la estrella hizo un puchero ante la cámara y mostró sus cejas oscuras y su mirada pensativa.

Sin embargo, los fanáticos se alarmaron por lo mucho que la estrella no se parecía a ella misma, y ​​pronto se la comparó con una modelo.

“Pensé que eras @emrata”, comentó un seguidor, sugiriendo que Kendall se parecía más a la modelo de Blurred Lines Emily Ratajkowski.

Muchos fans estuvieron de acuerdo, con un escrito: “se parece a @emrata en esto”, y otro humorísticamente bromeando: “Deja de hacer este tipo de look, no me gusta que te veas como su @emrata lol”.

Otros pensaban que la estrella de la realidad se parecía más a una drag queen.