Kendall Jenner excede los límites con traje totalmente transparente - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Ella tiene uno de los cuerpos más envidiables en el mundo del espectáculo.

Así que no sorprende que Kendall Jenner, de 22 años, se aseguró de que todas las miradas estuvieran en ella cuando llegó a la fiesta de Chopard durante el 71º Festival de Cine de Cannes el viernes.

Excediendo los límites, al vestir un escaso atuendo en la alfombra roja, la estrella de Keeping Up The Kardashians no dejó nada a la imaginación al usar mini vestido transparente.

A pesar de haber revelado previamente que ella piensa que su piercing en el pezón es sexy, la reina de la pasarela pudo ser vista sin él con el vestido que fue calificado como “muy expuesto”.

Y aunque hizo una aparición más recatada en la Met Gala de la ciudad de Nueva York este año en un atuendo blanco, parece que Kardashian estaba guardando su aspecto más atrevido para el 71 ° festival anual de cine.