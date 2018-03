Kendall Jenner habla abiertamente sobre los rumores de su sexualidad - Emisoras Unidas

En una reciente entrevista, Kendall Jenner habló sobre su vida lejos de las cámaras de los reality shows. También aclaró rumores sobre su vida amorosa, incluido uno que afirma que podría ser lesbiana.

“Creo que es porque no soy como todas mis otras hermanas, que dicen: ‘¡Hola, aquí estamos yo y mi novio!’. así que por un momento todos pensaron así porque nadie me vio con un chico”, dijo Jenner en una entrevista para la edición de abril de Vogue. “Siempre me esfuerzo por ser discreta con los chicos. No quisiera parecer una loca”.

Jenner, de 22 años, se autodenomina una mujer que actúa a veces “como hombre”, pero dice que nunca ha estado con mujeres.

“No creo que tenga un hueso bisexual o gay en mi cuerpo, ¡pero no sé! Quién sabe”, dijo. “Estoy dispuesta a la experiencia, pero nunca lo he hecho antes”.

Jenner dijo que entiende por qué la gente podría tener esa impresión, debido a la energía que emite. “Pero no quiero decir que eso esté mal, porque no soy transgénero ni nada”, continuó. “Pero tengo una energía difícil. Me muevo de forma diferente. Pero para responder a tu pregunta: no soy gay. Literalmente no tengo nada que ocultar … Nunca escondería algo así”.

Sin embargo, la modelo podría estar ocultando su relación de rumores con el jugador de la NBA Blake Griffin. Jenner nunca ha confirmado la relación, pero de acuerdo con Vogue, ambos están saliendo. “Me gusta mi vida privada”, dijo Jenner cuando se le preguntó a puerta cerrada si Griffin era su novio. “Estoy feliz. Es muy amable. Tengo a alguien que es muy amable conmigo”.

En la entrevista, Jenner también habla sobre su anuncio de Pepsi fallido, en el que ofrece a un oficial de policía una Pepsi en medio de una protesta. El anuncio de 2017 fue retirado rápidamente diciendo en un comunicado que “claramente se equivocaron en la marca”.

“Obviamente, mi intención no era lastimar a nadie”, dijo Jenner. “Honestamente, simplemente me escondí. Me dolió que lastimara a otras personas”. La modelo agregó: “Me han gritado antes, he causado controversia antes, pero nada en ese sentido. Nunca puedes prepararte para algo así”.

Jenner agregó que ninguno de sus amigos negros o familiares, como su cuñado Kanye West, habló con ella sobre por qué las personas se indignaron, ni se sintieron de esa forma.

“Nadie vino a mí para explicarme qué había hecho. Pero no soy una idiota. Puedo verlo por mí misma”, dijo. “Siempre hago lo que la gente quiere, y eso es lo que siempre ha sido mi trabajo: vienes al set y haces lo que te dicen”.

Jenner concluyó: “Mi familia, mi agente y mis amigos se burlan de mí por ello: Chica, debes darte algo de crédito. Pero eso es lo que saqué de eso: necesito estar más presente y prestar más atención.”