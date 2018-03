Kendall Jenner: "No soy bisexual, pero estoy abierta a una experiencia" - Emisoras Unidas

Kendall Jenner ha abordado rumores sobre su sexualidad, confirmando que es directa y atribuyendo la especulación al hecho de que ella es “discreta con los hombres”.

La modelo, que según se informa tiene una relación con el jugador de básquetbol Blake Griffin, dijo que cree que tiene una “energía masculina”.

Al preguntársele por qué los informes en internet han persistido, le dijo a Vogue de EE. UU.: “Creo que es porque no soy como todas mis otras hermanas, que dicen: ‘¡Aquí estamos mi novio y yo!’ Siempre haría un esfuerzo adicional para ser discreto con los chicos, sigilosamente todo el tiempo”.

Ella agregó: “No creo tener un hueso bisexual o gay en mi cuerpo, ¡pero no sé! ¡¿Quién sabe?! Estoy ansioso por la experiencia, no estoy en contra de eso, pero nunca he estado allí antes”.

“Además, sé que tengo una especie de energía masculina. Pero no quiero decir eso mal, porque no soy transgénero ni nada. Pero tengo una energía difícil. Me muevo de manera diferente. Pero para responder a su pregunta: No soy gay. Literalmente no tengo nada que esconder. Nunca escondería algo así “, finalizó.

