Khloe Kardashian muestra su abdomen un mes después de dar a luz a su hija - Emisoras Unidas

Khloe Kardashian se ha defendido a sí misma contra los críticos que dicen que ha estado “enfocándose demasiado” en su cuerpo.

En una serie de videos publicados en Snapchat, la nueva madre expresó su frustración por los comentarios que había recibido sobre su rutina de ejercicios en Twitter.

Khloe, de 33 años, explicó que siempre ha considerado que el ejercicio es su “santuario” y, antes de su embarazo, se ejercitaba cinco o seis veces a la semana.

“Es mucho más difícil de lo que creo que esperas que sea. He estado haciendo ejercicio durante 11 días, me siento realmente bien, pero cansada. Mi cuerpo está dolorido porque está volviendo a despertarse”, agregó la famosa.

“Lo que me molesta es que he leído un par de veces en Twitter que, saben, sienten que me estoy centrando demasiado en mi cuerpo, pero la verdad es que he trabajado cinco o seis veces tras el embarazo, ese es mi santuario y algo que me encanta hacer “.

Khloe incluso dijo que planea hacer entrenamientos para alimentar a su hija True Thompson.