Khloe Kardashian publica fotos reveladoras a los ocho meses de embarazo - Emisoras Unidas

Khloe Kardashian sigue volviendo locos a sus fanáticos con fotos de embarazo de buen gusto, aunque reveladoras.

La estrella de reality show de 33 años de edad ha posado junto a su novio de 27 años y padre de su hija que pronto nacerá, Tristan Thompson, para una sesión de fotos.

Con ropa interior de encaje, la estrella de Keeping Up With The Kardashians y el jugando al baloncesto miran juntos por una ventana.

Mommy and Daddy 📸 @sashasamsonova A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Mar 26, 2018 at 6:50am PDT

Con expresiones vacantes casi coincidentes, la imagen de ser querido ha sido un éxito entre los fanáticos que se deleitaron con los futuros padres posando juntos.