Kim Kardashian volvió a la Casa Blanca - Emisoras Unidas

Kim Kardashian quien se hizo famosa gracias a un reality show continúa utilizando su fama e influencia para liberar presos.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians viajó hasta Washington D.C. con el mandatario sobre una reforma penitenciaria y pedir la libertad de Chris Young, un hombre de Tennessee de 30 años, que cumple una sentencia a cadena perpetua desde hace 10 años por cargos relacionados con drogas.

Young, de 30 años, lleva casi 10 años en prisión y está condenado a cadena perpetua, por lo que Kim ya está trabajando con la Casa Blanca para buscar su liberación.

Kardashian participó de una sesión para oyentes sobre clemencia y reforma penitenciaria a la que asistieron varios asesores, incluido el principal de ellos, el yerno presidencial Jared Kushner.

En junio último, la estrella logró la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer afroamericana de 63 años condenada a cadena perpetua y presa durante más de dos décadas en una cárcel de Alabama.

Kardashian incluso se reunió con Trump en la Casa Blanca para tratar el tema, y apenas una semana después el presidente indultó a Johnson.