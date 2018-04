Kim Kardashian enciende las redes con fotos en la cama de su hotel - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kim Kardashian ha volado al lado de su hermana Khloe esta semana para ayudarla a superar el escándalo de infidelidad de Tristan Thompson cuando la joven de 33 años se ocupa de su hija recién nacida, True.

Pero de alguna manera, la estrella de 37 años de The Keeping Up With The Kardashians encontró tiempo para posar con solo ropa interior Calvin Klein para su sitio web kimkardashianwest.com.

La esposa de Kanye West también escribió sobre sus tratamientos de spa favoritos en el hogar.

En una publicación titulada My Fav Spa Treatments at Home, la chica de portada dijo que le gusta hacerlo ella misma para ahorrar dinero, a pesar de su fortuna.

“Me encanta disfrutar de tratamientos de spa, ¡pero pueden consumir tiempo y son caros! Hay un montón de alternativas en el hogar que son rápidas de usar y menos costosas “, dijo la belleza que parecía ser fotografiada en su hotel en las Islas Turcas y Caicos.