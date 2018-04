Kim Kardashian genera polémica por sus recientes desnudos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer y compartió fotos subiditas de tono que desafían las políticas de Instagram.

Kardashian compartió con sus seguidores parte de la campaña de su nuevo perfume, KKW Body, que se lanzará el próximo 30 de abril.

Un desnudo frontal y con el cuerpo cubierto de yeso se lleva la palma.

La capa de gris no fue suficiente para tapar ciertas zonas por lo que la empresaria tuvo que pixelar algunas zonas íntimas.

Kim Kardashian quiso que su nueva fragancia, KKW Body, tuviese un frasco con la forma de su cuerpo así que no se le ocurrió otra cosa que hacer un molde de su figura para que pudiesen diseñar el frasco con su imagen.

“Sí, es definitivamente revelador pero siempre he sido reveladora. No creo que sea algo nuevo. No entiendo por qué la gente está tan impactada con unas fotos tan reveladoras”, ha expresado Kim Kardashian con sorpresa.