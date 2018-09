Kim Kardashian rompe el silencio ¿Fue infiel? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kim Kardashian se ha visto obligada a abordar los rumores que rodean su relación con el rapero Drake.

¿Kim fue infiel?

La mujer de 37 años, que se casó con Kanye West en 2014, se ha visto envuelta en una teoría de los fanáticos que la vincula con Drake.

A pesar de estar casado con su esposo por cuatro años y tener tres hijos juntos, algunos usuarios de Twitter se han convencido de que Kim Kardashian y Drake han dormido juntos.

Si bien los rumores que vinculan a Drake con un miembro del clan Kardashian aparecen con frecuencia, y las hermanas más jóvenes de Kim, Kendall y Kylie, también están involucradas en una teoría diferente para una canción anterior, Kim es el centro de su última canción.

Drake le dedica una canción a Kardashian

El último tema de Drake, In My Feelings, ha provocado una conspiración tal que Kim se ha visto obligada a hablar.

Con una publicación en Instagram hablando sobre los rumores, Kim simplemente comentó: “Nunca sucedió. Fin de la historia”.

Fuentes cercanas a Kim también le han revelado a TMZ que nunca tuvo un encuentro sexual con Drake, a pesar de las insinuaciones en su nueva canción.

Agregaron: “Los dos tienen algunos amigos comunes y son cordiales cuando se han encontrado en eventos del pasado, pero nunca han tenido una amistad o relación personal”.

¡No ha sido infiel!

Confirmando que no ha sucedido durante o antes del matrimonio de Kim con Kanye, las fuentes parecen haber eliminado la teoría de los fanáticos.

Si bien es poco probable que Kim durmió con Drake, los fanáticos están convencidos de que debido a la letra: “Kiki, ¿me amas?” y el apodo infame de Kim sobre Kiki on Keeping Up with the Kardashians, los dos han sido vinculados.

No es la primera vez

Drake ha provocado múltiples rumores con las mujeres a las que hace referencia en sus pistas, con muchos fanáticos creyendo que pueden descubrir con quién está saliendo analizando sus letras.

Habiéndose centrado en las mujeres en sus últimos álbumes, los fanáticos de Drake siempre se preguntan de quién está hablando cuando se lanza un nuevo single.

En los últimos meses, las divisiones de letras han vinculado a Drake con Gigi y Bella Hadid, Kendall y Kylie Jenner y Kim Kardashian.

