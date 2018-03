Kim Kardashian luce irreconocible en sus últimas fotografías - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kim Kardashian publicó una imagen en Twitter el lunes donde parecía casi irreconocible.

La estrella de The Keeping Up With The Kardashians se asemejó más a una modelo morena exótica que a la personalidad televisiva que sus fans conocen.

La famosa de 37 años posó con su maquillista Mario Dedivanovic mientras conectaba su nueva colaboración con las sombras de ojos KKW.

Esto se produce después de que fuera criticada durante el fin de semana por tener una imagen de Instagram tan fuertemente retocada que parecía que un automóvil estaba distorsionado para parecerse a un juguete en un espacio de estacionamiento.

En las nuevas imágenes, Kim se ve retocado a la perfección en todos los niveles.