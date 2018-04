Kim Kardashian muestra sus curvas en traje de baño rosado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Ella solicitó la ayuda de un entrenador personal para perfeccionar sus curvas después de que la avergonzaran el año pasado.

Kim Kardashian , de 37 años, lució espectacular cuando mostró su famosa figura el martes durante su viaje a Islas Turcas y Caicos con su hermana Kourtney.

La estrella Keeping Up With The Kardashian cautivó con su bikini rosa que apenas cubría su físico.

Los fondos de corte alto de moda de Kim halagaron su asombrosa figura mientras lucía ardiente en su viaje a la playa dorada.

Kim vestida con el traje de baño que exhibió su brillante piel bronceada por el sol y subtituló la publicación con la palabra “Mañana”.