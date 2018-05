Kim Kardashian recibió un importante premio ¿Estas de acuerdo? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La familia Kardashian recibe muchas críticas. Algunos dicen que tienen mal gusto, que son molestas o que no tienen talento, pero las están subestimando. Kim Kardashian y sus hermanas crearon un imperio que incluye aplicaciones para celular, maquillaje y un programa de televisión con millones de expectadores, por eso ha recibido algunos premios que son más que merecidos.

El último galardón que recibió fue de parte del Consejo de diseñadores de moda de América (o CFSA por sus siglas en inglés) y no podríamos haber pensado en alguien más merecedor. Ella es la primera persona galardonada con el premio de influencer del año para la organización y tiene mucho sentido, después de todo, ¿sobre quién piensan cuando hablan de usar Internet para vender o marcar tendencia?

Estas son las razones por las que Kim es la persona más influyente en las redes:

1. Fue la primera influencer

Let the glam begin… Happy Met Monday Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 7 May, 2018 a las 10:48 PDT

En una entrevista con la revista The Business of Fashion, ella confesó que supo aprovechar un momento crucial: el comienzo de las redes sociales. «Mi carrera empezó cuando las redes sociales recién estaban comenzando y las aproveché y aprendí a usarlas para mi beneficio», explicó.

Hoy en día muchos negocios optan por contratar influencers para promocionar sus negocios, en vez de ir por las vías más tradicionales para promover sus productos, y las Kardashians son las más requeridas. Según Michael Heller, CEO de Talent Resources, la empresa que arregla los negocios de la famosa, ella puede llegar a cobrar medio millón de dólares por promocionar un producto en Instagram. Ella tiene más de 100 millones de seguidores y las empresas quieren llegar a tantas personas, por eso son capaces de pagar fortunas solo por una foto.

Sin embargo, esto no significa que ellas promocionen cualquier cosa. La familia Kardashian también es una marca y no hacen negocios con empresas que no estén alineadas con sus valores e imagen. Por eso muchos de los productos que publicitan son sobre el cuidado de la piel, del cuerpo o accesorios para el celular.

2. Impone tendencias

Cada cambio de estilo de Kim Kardashian ha sido imitado por un sinfín de admiradoras y hasta ha cambiado el rumbo de la moda popular. Hasta inspiró a muchas instagrammers que se maquillan y visten como ella, pero lo más importante: demostró que no hace falta ser flaca para ser considerada hermosa.

Antes de ella, tener el cuerpo voluptuoso no era considerado «a la moda», pero gracias a su influencia tener un trasero grande es última moda. Según Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, «la contribución de Kim en la moda y la belleza es el hecho de que no tienes por qué ser muy flaca y alta para ser bella».

Low key Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 1 Abr, 2018 a las 10:16 PDT

3. Cambió la belleza

¿Cuál es la tendencia de belleza más importante del momento? El counturing y los labios grandes están de moda y es, en gran medida, gracias a ella. Su manera de maquillarse, utilizando maquillaje más oscuro en la parte inferior de la mandíbula y más claro encima para enmarcar su rostro, se volvió tan popular que ella terminó lanzando su propia línea de maquillaje, KKW.

Según Business of Fashion la marca de la famosa, que tiene poco más de un año, vende alrededor de 350 mil unidades por lanzamiento de producto y generó ganancias de 100 millones de dólares en su primer año de actividad.

4. Es una gran empresaria



Muchos la subestiman porque es «famosa por ser famosa», ser una figura pública importante durante una década requiere de mucho trabajo. Las Kardashians son expertas en encontrar maneras de estar en los titulares del mundo entero, de convertir sus problemas en oportunidades de negocio, como las ganancias y pérdidas de peso, que se convierten en chances de vender productos para adelgazar.

Las Kardashian muestran sus dramas, sus cuerpos y su intimidad a las masas, pero no son tan superfluas como el mundo piensa. De hecho, son empresarias geniales.