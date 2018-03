Kim Kardashian responde a las críticas por supuesto Photoshop - Emisoras Unidas

La famosa había generado gran polémica el fin de semana cuando en una de sus fotos era evidente que los objetos del fondo de la imagen lucían deformes.

Después del alboroto y leer los comentarios, Kardashian lanzó un comentario aclarando que la imagen no era de su autoría.

La fotografía fue compartida y viralizada en redes sociales por varios usuarios.

‘Is that a spaceship?’ Kim Kardashian suffers an epic Photoshop fail as fans mock squashed car in Instagram snap https://t.co/NTR2o69VFL pic.twitter.com/xXmgcxrRp9

— Jhon Richard Lee (@thejhonlee) 25 de marzo de 2018