Kim Kardashian y Donald Trump se reúnen este miércoles - Emisoras Unidas

Kim Kardashian, conocida por sus realitys shows de Estados Unidos, se reunirá este miércoles con el Presidente estadounidense Donald Trump para que libere a una mujer de 62 años que cumple cadena perpetua sin libertad condicional.

Kardashian se reunirá primero con el yerno del presidente, Jared Kushner, antes de pedirle a Trump que disculpe a Alice Johnson por su primer delito de narcotráfico.

Se trata de una mujer que ya cumplió 21 años de cárcel por un cargo de narcotráfico, sin antecedentes ni hechos de violencia, pero que no puede acceder a beneficios de libertad condicional por tratarse de un delito federal.

Bajo el marco legal actual, nunca podrá salir de la cárcel, a menos que intervenga Trump.

La historia sobre la condena y el encarcelamiento de Johnson llamó la atención de Kardashian, a principios de este año.

This is so unfair… https://t.co/W3lPINbQuy

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26 de octubre de 2017