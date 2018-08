Kim, lo hace de nuevo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una de las mujeres más polémicas de la época causó un cortocircuito en las redes sociales con una despampanante fotografía que puso al rojo vivo a todos sus seguidores.

Kim Kardashian publicó una imagen en las playas de Miami, en Estados Unidos, en donde muestra su delgada cintura y su pronunciada retaguardia, además de hacer una doble ‘britneyseñal’.

Como si la sensualidad de la más famosa de las Kardashians no bastara, Kim dejó ver un poco más allá de su pequeño bikini, con lo que terminó de alborotar a los usuarios de Instagram, quienes, a pesar de que la foto no tiene la mejor calidad, no dudaron en compartir un mensaje:

Nada que comentar, mucho para gozar”.

Te ves absolutamente impresionante en esa foto, Kim”

Por qué no sube fotos más claras”.

Un día tus hijos se sentirán avergonzados. Sigue así mamá perdedora”

No es la primera vez que Kim Kardashian deja con el ojo cuadrado a todos sus fanáticos. En días recientes compartió imágenes a través de sus redes sociales en donde luce tangas ‘de infarto’ y poses sensuales junto a su pareja, el rapero Kanye West.