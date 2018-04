Kourtney Kardashian hace alarde de escote en top sin mangas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kourtney Kardashian hizo alarde de su escote en una camiseta sin mangas para un divertido viaje familiar a Disneyland en Anaheim el sábado con su hija Penelope e hijo Mason.

La mitad armenia de 39 años también se unió a su pareja Younes Bendjima, que usó una camiseta y zapatillas New Balance.

Kourtney y Younes levantaron sus brazos atrevidamente mientras viajaban en Radiator Springs Racers en el parque temático vecino Disney California Adventure.

La decimoquinta temporada de Keeping Up with the Kardashians se estrenará el 3 de junio como parte de un contrato millonario con E! Red hasta 2020, según Variety.