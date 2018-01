Kourtney Kardashian posa sin nada de ropa - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La mayor del clan Kardashia y madre de tres hijos sobrepaso los 2 millones de “likes” en menos de 24 horas en Instagram compartiendo una imagen en la que aparece sin nada de ropa, sentada de espaldas y mirando a la cámara con la naturaleza de fondo.

Kourtney Kardashian, de 38 años, no es la más popular pero ella se caracteriza por tener uno de los cuerpos más naturales del clan.

Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el Ene 10, 2018 at 12:54 PST

Kourtney Kardashian rescató la sensual fotografía de la sesión de fotos que realizó totalmente desnuda en un episodio del reality show que protagoniza junto a su familia, “Keeping up with the Kardashian”, ante la mirada y exaltación de sus hermanas Kylie Jenner, Kim Kardashian y Khloé Kardashian y los allí presentes.

Hace unos días Kim Kardashian sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al compartir una foto en topless, la que se tomó mientras reposaba en su habitación.