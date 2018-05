Kourtney y Kim Kardashian impactan con fotografías antes de las cirugías - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Las hermanas Kardashian son parte de las mujeres más populares de todo el mundo. En esta ocasión causaron sensación en redes sociales al publicar una fotografía antes de que se sometieran a cirugías.

Casi 20 años

A través de sus redes sociales, Kim Kardashian publicó una fotografía en la que se encuentra con sus hermanos Rob, Kourtney y su padre, Robert. En aquel entonces tenían 19, 20 y 12 años respectivamente.

En la imagen, Kim y Kourtney Kardashian lucen muy distintas a la actualidad. Los seguidores de las modelos no pudieron evitar expresar su opinión:

“Es su cara real”; “Cuando eran naturales”; “Es increíble lo que hace el dinero”.

Esta fotografía fue tomada en 1999, mucho antes de que saliera el reality show “Keeping Up With The Kardashians”, que estrenó en el 2007.

