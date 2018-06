Kroos defiende a Ramos: “No hubo intención de lesionar a Salah” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El mediocampista, concentrado con Alemania, respalda a su capitán en el Madrid y analiza las opciones de su selección en el Mundial de Rusia

Toni Kroos concedió una entrevista al medio Augsburger Allgemeine desde la concentración de la selección alemana. En ella, el centrocampista del Real Madrid comentó la polémica sobre Ramos y la lesión de Salah: “Estoy seguro de que no hubo intención de lesionarle, de hecho ni siquiera pitaron falta. Ramos no es agresivo. La experiencia ha demostrado una y otra vez que no lo es. Me alegro de que sea nuestro capitán y no he visto nada antideportivo”

En cuanto al estado de la selección alemana, actual campeona mundial: “Creo que estamos cualitativamente a la par con el equipo de 2014, tal vez incluso mejor. Solo tenemos que convertirnos en una unidad afuera y dentro del campo. Tenemos que defendernos juntos, ser incómodos al rival. Todavía hay margen de mejora”.