Kroos: “Estamos aquí para cambiar ese buen rollo que hay en el Bayern” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El jugador alemán ve a su ex equipo mejor que el año pasado

Toni Kroos compareció ante los medios en una sala de prensa que conoce muy bien como ex jugador del Bayern Munich. El alemán espera para mañana “un equipo fuerte, es una semifinal de Champions. El Bayern está en buena forma y no hay más que decir. Ellos, comparado con los últimos años, han ganado la Liga bastante pronto, pero no da la sensación de que hayan bajado el ritmo. Cayeron el año pasado en cuartos y quieren llegar a la final” declaró.

Un Kroos que ve a su ex equipo mejor que el año pasado. “Creo que ellos están en mejor forma que el año pasado. Tenían bajas, aquí faltó Lewandowski”, dijo, para sentenciar que “tengo la sensación de que están bien en forma, y que con Heynckes juegan más como equipo, hay buen rollo en el equipo. Nosotros estamos aquí para borrar ese buen rollo”.

El centrocampista alemán alabó a Heynckes diciendo que “es una persona que está en forma, sólo puedo decir que en un club grande, cuando hay buen ambiente, hay éxito, eso lo consigue, el buen rollo. Eso lo pude vivir yo también y es el secreto de por qué están jugando tan bien. El tema de la comunicación con el entrenador, que otro año parecía faltar… ya no tengo esa sensación”.