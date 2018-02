Kylie Jenner sorprende con extraordinaria foto para el Día de Cariño - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kylie Jenner, pudo haber dado a luz hace unos días, pero ya se siente sexy para el Día de San Valentín.

La integrante de The Keeping Up With The Kardashians utilizó Instagram para compartir una coqueta selfie.

“vday”, escribió mientras compartía esto en el día del amor con sus fanáticos.

La joven de 20 años, que dio la bienvenida a su hija Stormi Webster el 1 de febrero, muestra sus piernas en el impresionante espejo mientras se sentó en el suelo para posar.

Kylie llevaba unos ajustados pantalones cortos de ciclismo y una holgada sudadera con capucha, pero le dio a su atuendo un toque astuto con un par de botas de tacón con estampado blanco y negro.