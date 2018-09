Kylie Jenner enamora a millones con sensuales fotografías - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kylie Jenner se puso un sexy traje de baño blanco para mostrar sus curvas.

Kylie encanta con atuendo

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 21 años, exhibió su envidiable figura en una serie de fotos sexys.

Volviendo a sus días con rellenos labiales, Kylie se dirigió hacia la cámara mientras sostenía su coqueta y despeinada cabellera.

Vistiendo solo un traje de baño blanco, la madre de Stormi le dio su pose más sensual.

Disfrutando de un día soleado, la magnate del maquillaje publicó dos fotografías que juntan siete millones de “me gusta” entre sí.