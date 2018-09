La Banda Sonora de “Bohemian Rhapsody” contará con temas inéditos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Próximamente se estrenará a nivel mundial la película “Bohemian Rhapsody”, que contará la historia de la banda Queen y su líder Freddie Mercury.

El soundtrack tendrá 22 canciones, que incluye cinco audios inéditos de la icónica actuación de 21 minutos del concierto a beneficencia de 1985, Live Aid: “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Hammer To Fall” y “We Are The Champions”.

La banda sonora de la tan espera cinta, también incluirá las canciones grabadas específicamente para la cinta de “WeWill Rock You“, con una versión de estudio y una en vivo.