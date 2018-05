La cápsula Dragon de SpaceX emprende su regreso a la Tierra - Emisoras Unidas

La cápsula Dragon de SpaceX salió de la Estación Espacial Internacional (ISS) cargada con 1.800 kilos de equipos y se espera que, en su vuelta a la Tierra, caiga en la tarde de este sábado sobre el Océano Pacífico, dijo la NASA.

La nave se desacopló de la estación en órbita a las 09H23 locales y comenzó su viaje de regreso a la Tierra.

“Liberación confirmada”, dijo el comentarista Rob Navias en NASA TV, destacando que la separación ocurrió cuando la ISS estaba a unos 411 kilómetros de la Tierra, pasando sobre el sur de Australia.

“Dragon está a salvo en camino”, aseguró.

The @SpaceX #Dragon cargo spacecraft has been released from the International @Space_Station‘s robotic arm at 9:23am ET. The capsule will splashdown ~3pm ET in the Pacific Ocean, where recovery teams will retrieve it. Watch live: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/eSyJ29mwIg

— NASA (@NASA) 5 de mayo de 2018