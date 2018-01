La cláusula que tendría el contrato de Messi para irse del Barcelona - Emisoras Unidas

El FC Barcelona ha apelado a la confidencialidad que rige en los contratos con sus jugadores para no precisar si su delantero argentino Lionel Messi ha impuesto para renovar su contrato una cláusula por la que podría rescindirlo, en caso de que se produjera la independencia de Cataluña. El diario español “El Mundo” publica este viernes que Messi “solo seguiría en el Barça”, si esa hipotética independencia de Cataluña le permitiese jugar en “una Liga de primer nivel europeo”, en concreto la inglesa, la alemana, la francesa o la española. El pase de diapositivas requiere JavaScript. Sin dar detalles Fuentes del club azulgrana consultadas por Efe no han querido, ni confirmar, ni desmentir, la existencia de dicha cláusula, escudándose en que el Barça no está autorizado a comentar detalle alguno de los contratos que firma con sus futbolistas. De lo contrario, el astro argentino, que recientemente renovó como azulgrana hasta 2021, podría rescindir automáticamente su contrato sin tener que pagar su cláusula, que asciende a 700 millones de euros. EFE https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/895338178474905606