La crisis venezolana se reflejó en la Semana Santa - Emisoras Unidas

La crisis política, la económica y la social en Venezuela estuvieron representadas con la tradicional “Quema de Judas” este domingo de resurrección de la Semana Santa, informó Voz de Amérca.

En el Cementerio, una zona popular caraqueña, la escasez en el país fue la protagonista.

“El judas se llama “No Hay”, – pero ¿Por qué?, porque no hay agua, no hay luz, no hay leche, no hay comida, no hay hospitales”, dijo Romer Martínez, dirigente vecina.

Caras de políticos de oposición

Para el oficialismo el judas tuvo la cara de líderes políticos de oposición, – no solo venezolanos, un seguidor del presidente Nicolás Maduro, habitante del estado Vargas dijo en el canal del Estado:

“Nosotros quemamos aquí a todos los traidores de la patria (…) y principalmente al lacayo norteamericano Donald Trump que es el culpable principal de nuestra guerra económica en Venezuela, así como arden estos muñecos, arderán el alma de ellos en el infierno”.

Durante su mensaje de Pascua el papa Francisco pidió desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano para que Venezuela – que dijo vive una especie de tierra extranjera en su propio país – encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que atraviesa.