La historia detrás de la selfie de perros viral - Emisoras Unidas

Una foto de la guardería de perros de Ohio se ha vuelto viral por capturar lo que parece ser un grupo de amigos de cuatro patas tomando una selfie.

The Cincinnati Enquirer informó que Go Fetch Dog Daycare and Boarding en Loveland originalmente publicó la foto del grupo el 30 de marzo.

Una mezcla negra de Labrador llamada Rouge aparece en el centro de la fotografía con varios perros aullando en el fondo.

La foto fue compartida por la usuaria de Facebook, Jacqueline Sexton, quien comentó que parece que Rouge se estaba tomando una selfie.

‘¿No parece que se está tomando una selfie con todos sus amigos?’, posteó Sexton.

La foto ha recibido más de mil 800 reacciones de Facebook y cientos de comentarios, incluido uno de un usuario que dice: “así es como me imagino la entrada al cielo”.

Otro usuario de las redes sociales escribió: “mi objetivo como dueño de un perro, lol”.

El propietario de Go Fetch, Matt Ramsey, dice que los perros se llevan bien, lo que facilita tomar fotos de ellos.