La librería flotante más grande del mundo llega al país

Durante 23 días, los guatemaltecos podrán disfrutar de la librería flotante más grande del mundo, que llegará al país en septiembre para exhibir más de cinco mil títulos de libros en español y en inglés.

El barco Logos Hope, que por segunda vez viene a Guatemala, atracará en Puerto Quetzal el 1 de septiembre, donde permanecerá hasta el día 23 del mismo mes con el objetivo de compartir “conocimiento, ayuda y esperanza”.

Con una tripulación de 400 personas, de más de 60 países, el barco llegará procedente de Alemania y su actividad principal es exhibir y vender literatura de calidad a precios accesibles, explicó la coordinadora de proyectos de Logos Hope, Naibi Aguilera, durante una conferencia de prensa.

“Nuestra librería lleva a bordo 800 mil libros de más de cinco mil títulos de libros en español e inglés, que cubren una gran variedad de temas tanto educacionales, como de pasatiempos y cristianos”, dijo, y añadió que hay otras atracciones como espectáculos teatrales, conferencias y eventos multiculturales para “construir puentes con las culturas del mundo”.

Por su parte, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón, explicó que esta actividad permitirá realizar “turismo interno”, pues el año pasado recibió más de 30 mil visitas.

Hasta la fecha, el Logos Hope ha recorrido Asia, África y Europa, donde más 46 millones de personas ya han visitado el enorme barco y su gira por Latinoamérica se inició el 30 de enero en Cartagena, Colombia.

