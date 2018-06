La muñeca rosa que una menor donó para otra niña de la zona 0 de Escuintla - Emisoras Unidas

Guatemala se ha visto afectada por la erupción del Volcán de Fuego el pasado domingo. Después de conocer los daños y las víctimas que dejó este desastre natural, los guatemaltecos se han unido para dar muestras de apoyo a los afectados.

Centenares de historias hemos conocido a lo largo de casi una semana de la tragedia, pero siempre resalta un hecho que nos demuestra que los guatemaltecos tenemos buen corazón.

El jueves 7 de junio se acercó al centro de acopio de Grupo Emisoras Unidas y AeroClub una menor con una muñeca que portaba un atuendo rosa. La niña preparó un paquete especial conformado por una frazada, un paquete de pañales y su muñeca y los enrollo con un listón rosado.

Hoy, el equipo de voluntarios de Emisoras Unidas se encuentra en la zona afectada y en su recorrido una de las voluntarias entregó el paquete con la muñeca rosa a una madre que se encontraba con su hija a fuera de su vivienda.

“Dios me los bendiga por lo que han dado (…) Dios bendiga a la niña, ella no nos conoce y nosotros no la conocemos a ella”, expresó la una de las beneficiadas de San Andrés Ozuna, Escuintla.