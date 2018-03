La NASA capta un "fantasma" en Júpiter - Emisoras Unidas

La NASA ha mostrado unas imágenes captadas durante su décimo acercamiento al planeta Júpiter en las que se aprecia una figura que se asemeja a un “fantasma”, informa la página oficial de la Misión Juno. Las imágenes fueron tomadas durante el décimo acercamiento de la sonda al planeta.

La animación es producto de la combinación de dos imágenes en color tomadas el 16 de diciembre de 2017 con una diferencia de 12 minutos por la sonda espacial Juno sobre el Cinturón Templado del Sur (STB, por sus siglas en inglés)

En el centro de la imagen, procesada por el científico amateur Björn Jónsson, se destaca una forma alargada producto de un movimiento ciclónico en dirección este-oeste. A este fenómeno se le ha dado el nombre de ‘fantasma STB’ por su semejanza con un espectro.

I ain’t afraid of no ghosts 👻

This time-lapse animation of two true-color images captures the cyclonic motion of a feature called STB Ghost in the southern hemisphere of #Jupiter. https://t.co/euIhZdiZ6E pic.twitter.com/7KTTAeY4sD

— NASA’s Juno Mission (@NASAJuno) 23 de marzo de 2018