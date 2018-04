La ONU pide moderación a Israel y a los palestinos por protestas convocadas en Gaza - Emisoras Unidas

El coordinador especial de la ONU considera que se debe permitir que las manifestaciones y protestas se desarrollen de manera pacífica. “Los civiles, en particular los niños, no deben ser puestos en peligro intencionadamente ni atacados de ninguna manera”, añade. Panorama Se espera que mañana viernes, día de rezo musulmán, se repitan las protestas hacia la línea divisoria, donde los palestinos mantienen cinco campamentos con actividades, en los que reclaman el derecho al retorno de los refugiados y cerca de los cuales han acumulado cientos de neumáticos para incendiarlos y dificultar la visión de los soldados. Israel ha advertido que no permitirá que nadie se acerque a menos de 300 metros de la frontera y ponga en peligro a su población. El viernes pasado, Día de la Tierra para los palestinos, unas 30.000 personas marcharon hacia las fronteras del enclave con Israel, donde hubo choques con las fuerzas de seguridad israelíes, que mataron a 18 e hirieron de bala a más de 800 personas.

Los incidentes se han repetido a lo largo de la semana y h an elevado a 21 el total de muertos en Gaza, dos de cuyos cuerpos retiene Israel. EFE