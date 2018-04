La OPAQ rechaza involucrar a Moscú en la investigación del caso Skripal - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas rechazó hoy un proyecto de Rusia y China en el que se proponía que Moscú formara parte de la investigación sobre el origen del veneno utilizado contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en Salisbury (Reino Unido).

Este proyecto, rechazado por la mayoría de los 41 miembros de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) reunidos hoy en La Haya, era el segundo intento de Rusia para involucrarse en las investigaciones del organismo y poder estar al tanto de las búsquedas en todo lo que rodea el envenenamiento de Skripal y su hija Yulia hace exactamente un mes.

Antes, Moscú había pedido una investigación conjunta con el Reino Unido, una propuesta considerada como “perversa” por Londres, que aseguró que solo busca “desinformar” sobre este escándalo.

Putin espera que prevalezca "el sentido común" en el caso Skripal.

“La propuesta de Rusia (…) es perversa. Es una táctica de distracción y de desinformación diseñada para evitar las preguntas que las autoridades rusas deben responder”, dijo la delegación británica ante la OPAQ.

En una reunión de emergencia de la OPAQ, convocada por la propia Rusia y sin consultar con el Reino Unido, ambos países intercambiaron acusaciones y críticas sobre el envenenamiento de Skripal, ocurrido el pasado 4 de marzo en la ciudad británica de Salisbury.

La delegación rusa en la OPAQ, que volvió a rechazar las acusaciones de Londres que relacionan a Moscú con el ataque al exespía ruso en territorio británico, exigió ser parte de la investigación que lleva a cabo este organismo para esclarecer lo ocurrido y pidió conocer todos los detalles logrados hasta ahora.

La OPAQ se reúne el miércoles para tratar el caso del exagente doble ruso Skripal.

La OPAQ respondió a esto que no divulgará las identidades de los miembros del equipo que investiga el envenenamiento y tampoco dará a conocer los nombres de los laboratorios que están realizando el análisis técnico de las muestras recogidas por sus expertos sobre el terreno, en contra de la petición de Moscú.

El director general de la OPAQ, Ahmet Üzümcü, informó de que espera recibir a principios de la semana que viene los resultados de los análisis de las muestras recogidas en Salisbury y aseguró que hasta entonces no se informará a los países miembros de la situación de las investigaciones sobre este caso.

Por su parte, en su intervención en la reunión, el representante británico en funciones, John Foggo, advirtió de que, al igual que ocurrió con las investigaciones en los últimos años sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria, Rusia “no acepta la legitimidad” del trabajo de la OPAQ en el caso Skripal.

Foggo afirmó que lo sucedido en Salisbury “fue un acto temerario e indiscriminado que amenazó la vida de civiles inocentes” y alertó de que los británicos no van a aceptar que Rusia participe en las investigaciones porque eso “no suena a imparcialidad”.

Rusia exige al Reino Unido que se disculpe por el caso Skripal.

“Esta reunión ha sido convocada por Rusia en muy poco tiempo. No vimos sus intenciones. No han tratado de hablar con nosotros por adelantado. No han intentado involucrarnos en la agenda o en la reunión”, lamentó.

Asimismo, la delegación británica tildó de “desvergonzadas y absurdas” las sugerencias rusas de que “Suecia o Estados Unidos podrían haber llevado a cabo el ataque” o que “el propio Reino Unido atacó a su propia gente para distraerlos del ‘brexit'”, su salida del bloque comunitario.

En la reunión de emergencia estuvieron presentes los representantes de 41 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Rusia y el Reino Unido, pero también de la Unión Europea (UE) como representante de los 28 Estados miembros.

El envenenamiento del exespía ruso Skripal pudo ser "en interés" de Londres (Lavrov).

La UE advirtió a Moscú de que es un “imperativo” que responda a “las preguntas legítimas” del Gobierno británico y empiece a cooperar con la OPAQ, proporcionando “una divulgación completa” de cualquier programa relevante con el caso.

Durante la reunión de emergencia, el representante búlgaro ante la OPAQ, Krassimir Kostov, aseguró en nombre de la UE, cuya presidencia de turno ostenta Sofía, que es “totalmente inaceptable” la “avalancha de insinuaciones” de las autoridades rusas dirigidas contra varios Estados europeos.

Además, reiteró el apoyo de la Unión a las autoridades de Londres en esta cuestión y condenó que se haya “usado por primera vez un agente nervioso de tipo militar, desarrollado por Rusia, en territorio europea en más de 70 años”.

