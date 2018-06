La Policía de Nicaragua reporta dos muertos, dos heridos y 11 detenidos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La Policía de Nicaragua reportó hoy dos muertos, dos heridos y 11 detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Los fallecidos son Darwin Alexander Salcedo Vílchez, de 19 años, quien murió en un hospital en el municipio de Estelí, 149 kilómetros al norte de Managua, donde fue ingresado por impacto de bala en la cabeza, y el ciudadano estadounidense Sixto Henry Vera (48), indicó esa institución.

La Policía afirmó que Salcedo Vílchez fue “víctima de grupos delincuenciales” de Estelí, y Vera de “grupos delincuenciales” que, encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, operan en el sector” de la Universidad Politécnica de Nicaragua(Upoli), en Managua, que se mantiene tomada por un grupo de estudiantes que protestan contra el Ejecutivo.

Según el informe policial, ese último grupo también ocasionó lesiones gravísimas al ciudadano Marcos Pomares Varela e incendiaron dos vehículos. El otro herido es el adolescente J.I.H, de 14 años.

Asimismo, esa institución detuvo a 11 personas en la ciudad de Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua, que encapuchados, con armas de fuego y morteros, “realizaron actos terroristas en contra de la delegación de la Policía Nacional de Masaya”.

“Fuerzas policiales repelieron este acto terrorista y criminal, capturando a 11 delincuentes”, agregó.

El opositor Movimiento Estudiantil 19 de Abril, por su lado, denunció que un grupo de civiles que mantienen una barricada en Masaya fueron atacados por agentes de la Policía Nacional y grupos afines al Gobierno con saldo de un muerto y 22 detenidos.

Esa víctima, que no aparece en el informe policial, fue identificada como Donald Ariel López, según dijo el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.

La Policía informó que a ese grupo de Masaya le decomisaron seis armas de fuego, once armas artesanales adaptadas para disparar proyectiles, once pasa montañas, once lanza morteros, 10 docenas de morteros, seis bombas molotov, entre otros objetos.

Además, esa institución reportó daños en la sede de la alcaldía municipal de Diría y en la casa municipal del sandinismo, en un restaurante, en una tienda, en un hotel, en ocho viviendas, y en un complejo que alberga oficinas de instituciones del Estado.

También la quema de dos vehículos, un camión, una camioneta y una motocicleta.

Asimismo, indicó que en diferentes municipios de Nicaragua se mantienen tranques o bloqueos de carreteras, donde, según denuncian, “continúan cobrando peaje, dañando infraestructura vial, vehículos privados y estatales, violentando el derecho constitucional a la libre circulación en el territorio nacional”.

“Nuestra Institución Policial condena estos actos cobardes de violencia, hace un llamado a respetar la vida, la propiedad pública y privada, el derecho de las personas a circular libremente en todo el territorio nacional y reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades”, finalizó.

Hoy se cumplen en Nicaragua 46 días de una crisis sociopolítica, la más sangrienta desde los años 80, que ha dejado al menos 108 muertos y cerca de un millar de heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron en abril por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se acentuaron como consecuencia de los asesinatos durante las manifestaciones.

