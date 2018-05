La preguna del millón: Cómo ser feliz en pareja. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cómo tener una relación en pareja y ser felices.

¿Qué es ser una pareja feliz? ¿Cómo disfrutar del amor plenamente? ¿Qué sufrimientos implica?

¿Se puede ser feliz en pareja al igual que se puede disfrutar de la vida en pareja?

He aquí algunos pasos que te ayudarán a lograrlo con más facilidad:

Independencia. Para que no te parezca que estás viviendo en una cárcel debes mantener cierta independencia dentro de la relación. Tiempos y espacios reservados para cada uno con el fin de no convertiros en siameses y mantener la individualidad.

Honestidad. Es necesaria una buena dosis de honestidad, sobre todo contigo misma para saber si ese hombre/mujer con quien quieres compartir, está porque lo amas o si sólo está porque no te gusta la soledad.

Ocio. El ocio compartido es uno de los mejores nexos de unión entre dos personas. Tener aficiones en común ayuda a que se disfruten y que gocen más del tiempo que pasan juntos, alejándose de los problemas o rutinas que los embarga día a día.

Risas. La pareja que ríe unida permanece unida podría ser un buen lema para el amor. El sentido del humor es fundamental para cualquier aspecto de la vida y particularmente con la pareja. Si no hay si no hay risas y complicidad no hay amor.

Sorpresas. De vez en cuando conviene introducir el factor sorpresa para combatir la rutina diaria. Una cena que no habéis programado de antemano o un gesto inesperado son insiapensables para mantener la chispa en la relación.

Sexo. Al margen de las etapas de sexo que toda pareja atraviesa, este debe ser bueno, es decir, la compatibilidad sexual es más importante de lo que la gente quiere creer y tu compañero de vida tendría que ser para ti el mejor el compañero sexual.

Viaje. Viajar es una de las mejores formas de intensificar el vínculo con la pareja. Un fin de semana en otra ciudad o una escapada rural solos debería ser de obligado cumplimiento.

Novedades. Para llegar a ser una pareja de larga duración conviene hacer descubrimientos juntos. Aficiones o intereses que se añadan a los que ya tenéis pero que descubráis al mismo tiempo, con la misma ilusión.

Hablar. La comunicación acertiva es el pilar básico de una pareja. Sin hablar no se solucionan los malentendidos, sin hablar no se llega a conocer a la otra persona y sin hablar no se avanza en la relación.

Ganas. Tú tienes ganas de que esta relación salga bien ambos debende tener las mismas ganas. El trabajo en equipo es fundamental para disfrutar en pareja y poder seguir caminando de la mano en la misma dirección.

Y tú, ¿estas dispuesto a practicar esto para ser y estar bien al lado de esa persona que escogiste como pareja de vida?

