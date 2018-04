La razón por la que doctores están pidiendo que dejen de usar papel higiénico - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Es un elemento básico de la lista de compras, pero rollo también se encuentra sujeto a las advertencias de los médicos.

El papel higiénico puede ser el tipo de artículo casero que no puede faltar, pero se ha puesto a pensar en las consecuencias de usarlo.

Expertos en el tema han revelado que no solo podría hacernos más daño que bien, sino que en realidad es una manera realmente ineficaz para limpiar.

Además, de que no retira en su totalidad las heces, el uso excesivo podría incluso conducir a problemas de salud como fisuras anales e infecciones del tracto urinario.

Rose George, autora de The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste y Why It Matters, dijo a Tonic: “Me resulta bastante desconcertante que millones de personas caminen con anos sucios mientras piensan que están limpios”.

Aunque todos nos sentimos mal, es importante tener en cuenta que en países como Corea del Sur, Japón, Egipto, Grecia e Italia, los bidés, sanitarios que limpian con agua a presión, son comunes.

No solo se cree que son más amigables con el medio ambiente, sino que el agua también hace un trabajo mucho más completo de limpieza.

Otra solución es usar toallitas húmedas para bebés en lugar de papel; considerando su uso mucho más suave y eliminando prácticamente todas las bacterias dañinas.