La repugnante lesión de MMA que ha horrorizado a los fanáticos - Emisoras Unidas

ADVERTENCIA: Los videos contienen imágenes fuertes que pueden herir susceptibilidades.

La estrella británica, Jack Mason, mostró lo que algunos fanáticos llaman “el peor ojo cortado en la historia de la MMA”. Esto fue después de haber sido golpeado por una rodilla durante una pelea el viernes por la noche.

El inglés sufrió una derrota en la primera ronda ante Hakon Foss en Cage Warriors 93 en Gotemburgo, Suecia. Pero fue el corte sobre su ojo izquierdo lo que más le impactó, y casi con certeza requirió cirugía. Este fue el momento de la pelea:

Was that the highlight of @HaakonFoss ‘ career?? 👏 pic.twitter.com/wIOJYssbJO

Un video gráfico publicado por su compañero de combate John Maguire mostró la profunda herida a lo largo de toda su ceja izquierda.

Los fanáticos aturdidos reaccionaron con horror al ver el corte.

Warning this is up there with some of the worst cuts iv seen in mma my friend @JackStoneMason tonight @CageWarriors 🤢🤕 #CW93 #MMA pic.twitter.com/Xk1LW2DxrD

— John Maguire (@MaguireTheOne) 28 de abril de 2018