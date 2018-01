La sabiduría oriental te dice cómo mantener la armonía - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

No hay nada mejor que vivir en paz y mantener la armonía. Por supuesto que se lee fácil, pero muchas personas no se han dado cuenta que no es tan complicado llevarlo a la práctica. Y nada mejor que unos consejos de la sabiduría oriental para conseguirlo.

Evita difundir tus planes a futuro: ¡Cuántas veces, por la emoción o solamente por compartir contamos lo que queremos hacer en un futuro! Bueno, según la sabiduría oriental, debemos mantenerlo en secreto mientras no se cumplen. Cualquier idea que tengas puede tener una debilidad y otro aprovecharse de ella para destruirla con facilidad. Trata de no compartir el misterio de tu caridad: Si haces algo por los demás, no lo cuentes. Contarlo, podría alimentar tu ego y llevarte a la arrogancia. No muestres tus carencias: Es mejor no comentar todo el tiempo las carencias que tienes, porque a veces la austeridad puede traer beneficios solo si se está en armonía emocionalmente. Evita exponer la valentía y el heroísmo: ¿Y eso por qué? Se preguntarán, pues básicamente porque todos los días enfrentamos pruebas que requieren valentía, y no siempre son recompensadas. Precisamente es mejor mantenerse en fajo perfil, y afrontar la vida. Reserva tu conocimiento espiritual: Eso es algo muy personal, muy íntimo…por lo tanto, es mejor que mantengas en privado tus logros espirituales. ¿Tienes conflictos familiares? No los compartas: Esto también es algo que te pertenece a ti a tu familia. De hecho la sabiduría oriental afirma que, cuanto menos se hable de los conflictos familiares u otros problemas, menos poder le estarás otorgando a lo que sucede. Prioriza y disfruta el silencio: Todo lo negativo que has escuchado durante el día no deberías repetirlo. Es mejor no cargar con problemas ajenos y optar por el silencio. Por otro lado, no olvidemos lo enriquecedor que es conversar con nosotros mismos, meditar y disfrutar los momentos de soledad y/o silencio.

